Muş Ovası’ndaki tarım arazilerinin suya kavuşması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Murat Nehri’nden alınacak suyun ovaya taşınması için Mercimekkale köyü yakınlarında başlayan birinci etapta, 7 kilometrelik güzergaha 3 metre 20 santimetre çapında ve 7 ton ağırlığında dev çelik borular döşendi.

Yüklenici firma tarafından 150 personel ve 70 iş makinesiyle yürütülen projenin ilk etabında 167 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor. Projenin üç etabının tamamlanmasıyla 780 bin dekar alanın sulanması planlanıyor.

Tarımsal üretim ve istihdam artacak

Muş Valisi Avni Çakır, projenin 2025’te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla başlatıldığını belirterek çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Muş Ovası’nın 3,5 milyon dönümlük ekilebilir alana sahip olduğunu vurgulayan Çakır, “Muş Ovası Türkiye’nin en verimli bölgelerinden biri. Burada özellikle şeker pancarı, buğday, arpa, yonca ve mısır üretimi yapılıyor. Sulu tarıma geçişle birlikte ikinci ürün ekimi de mümkün olacak, bu da üretimi katlayacak.” dedi.

Çakır, devasa boruların özenle yer altına yerleştirildiğini belirterek, “Muş halkının yıllardır beklediği bir proje bu. Ova suyla buluştuğunda ülkemizin tarımsal kapasitesi büyük oranda artacak.” ifadelerini kullandı.

Muş’un en büyük yatırımı olarak tarihe geçti

Devlet Su İşleri 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, projenin tamamlanmasıyla birlikte 780 bin dönümlük arazinin sulanacağını belirtti.

Fırat, proje kapsamında 4 kilometrelik beton kanal da inşa edildiğini söyleyerek, “Projemizin mevcut bedeli yaklaşık 7,5 milyar lira. Bu, Muş tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır. Sulamanın başlamasıyla çiftçilerimizin ürün gelirinde ve çeşitliliğinde artış olacak.” dedi.

Murat Nehri’nden alınan suyun pompalarla ovaya aktarılacağını ifade eden Fırat, “Proje tamamlandığında Muş, göç veren bir il olmaktan çıkıp göç alan bir il haline gelecek. Tarımsal sulamayla birlikte tarımsal sanayi de gelişecek.” diye konuştu.