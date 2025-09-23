Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahası ihlalleriyle ilgili olarak, uçaklarının düşürülmesi halinde buna dair 'sızlanmaması' gerektiğini ifade etti.

Bakan Radoslaw Sikorski, Rusya’nın Estonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) açıklamalarda bulundu:

"Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var. Eğer bir füze ya da uçak, kasten veya yanlışlıkla, izinsiz olarak hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun için sızlanmayın. Uyarıldınız! Rusya'nın temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukuka aldırmadığınızı biliyoruz ve komşularınızla barış içinde yaşama kapasiteniz yok. Delice bir milliyetçilik anlayışınız, bitmeyen bir tahakküm arzusunu içinde barındırıyor. Bu, imparatorluk çağının bittiğini ve sizin imparatorluğunuzun yeniden kurulmayacağını idrak edene kadar son bulmayacak."

'Dayanışma' çağrısı

Sikorski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Konsey’in Estonya, Romanya, Polonya ve Rusya'nın sistematik saldırganlığıyla egemenliği tehdit edilen tüm ülkelerle dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Polonya Başbakanı Donald Tusk da dün sabah düzenlediği basın toplantısında, Polonya hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan unsurların tereddütsüz vurulacağını ifade etti. Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, NATO ile birlikte karşılık verildiğini bildirmişti. Ardından Romanya hava sahasında da bir Rus İHA’sı tespit edilmişti. Son olarak, 19 Eylül’de Estonya hava sahasının Rus jetleri tarafından ihlal edildiği ve NATO müdahalesiyle uçakların geri püskürtüldüğü duyurulmuştu.