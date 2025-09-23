Son Mühür- Birleşmiş Milletler toplantısında ABD'nin vize vermemesi nedeniyle katılamayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas mesajını telefon bağlantısıyla verdi.

İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak niteleyerek, uluslararası toplumun bu duruma acil müdahale etmesi gerektiğini belirten Abbas, "Hamas'ın 7 Ekim'de yaptıklarını kınıyoruz" ifadesini kullanarak, Hamas'ın Filistin hükümetinde gelecekte bir rolü olmayacağını da sözlerine ekledi.



''Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın BM konuşmasını mutlaka dinlemelisiniz.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Ali Yağız Baltacı,

''Dinlemelisiniz çünkü bu konuşma bizim medyamızda pek aşina olmadığımız Filistin içindeki tarihsel ve ideolojik ayrımları çok net ortaya koyuyor.

En basit haliyle:

37 ülkeye teşekkür etti ama İran ve Türkiye’ye teşekkür etmedi.

Halbuki bu iki ülke Filistin meselesinde İsrail’e karşı açıktan en çok sesini yükselten ülkeler.'' değerlendirmesinde bulundu.



Abbas bu iki ülkeyi neden unuttu?



''Peki, Abbas neden bu iki ülkeyi es geçiyor?'' diye soran Baltacı,

''Çünkü İran ve Türkiye’yi Filistin’in değil Hamas’ın hamileri olarak görüyor ve Hamas’ın iki devletli çözüm için en büyük engel olduğunu düşünüyor.

Nitekim an itibarıyla Hamas’a yakın hesaplar Abbas’ı siyonist uşaklığıyla suçluyorlar.

Bu ayrım Filistin’de 70 yıllık mesele.

Abbas’ın Partisi El Fetih ile Hamas’ın ideolojik farklılıkları o kadar derin ki belki birbirlerinden İsrail’den daha çok nefret ediyor olabilirler.'' mesajı verdi.

