Polonya'da gündeme gelen okullarda telefon yasağı, 16 yaşından küçük öğrencilerin hem akıllı telefon hem de akıllı saat kullanımını kapsıyor. Hükümet bu yöndeki yasa tasarısı için çalışmalara başladı ve düzenlemenin ayrıntıları yavaş yavaş netleşiyor. Eğitimcilerden velilere kadar geniş bir kesimin gündeminde olan adım, ülke genelinde sıcak bir tartışma başlatmaya aday.

Okullarda telefon yasağı neleri kapsıyor?

Taslak halindeki metne göre öğrenciler cihazlarını yalnızca çok acil durumlar için okula getirebilecek, bunun dışında teneffüslerde bile telefon ya da saatlerini açamayacak. Yani yasak yalnızca ders saatleriyle sınırlı kalmıyor, okul gününün tamamına yayılıyor. Bu yönüyle uygulama, pek çok ülkedeki "ders sırasında kapalı tut" yaklaşımından daha katı bir çizgi çiziyor. Düzenleme bazı öğrenciler için istisna da tanıyor. Fiziksel engeli bulunan ya da sağlık amaçlı cihaz taşıyan çocuklar bu kapsamın dışında tutulacak.

Okullarda telefon yasağı ne zaman başlıyor?

Planlarda bir değişiklik olmazsa okullarda telefon yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarih yeni eğitim döneminin başlangıcına denk geliyor; yani uygulama daha ilk günden devreye alınacak. Konuyla ilgili konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, kararın kusursuz olmadığını ancak atılması gereken bir adım olduğunu söyledi. Tusk, "Bunun mükemmel bir çözüm olmadığını biliyoruz. Ancak telefon ve internet bağımlılığı ile mücadele etmek zorundayız." sözleriyle gerekçesini özetledi. Hükümetin asıl derdi, çocukların ekrana harcadığı vaktin sınıf içi konsantrasyonu ve sosyal ilişkileri zayıflatması. Benzer tartışmalar son dönemde başka ülkelerde de masaya yatırılıyor; çocukların dijital bağımlılığı ve sosyal medya kullanımı, dünya genelinde eğitim politikalarının en sık konuşulan başlıklarından biri haline geliyor. Tasarının önümüzdeki süreçte parlamentoda nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor. Yasanın son hali, benzer düzenleme arayışındaki diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edebilir.