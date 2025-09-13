Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle drift yapıp polisten kaçan Baran U. (20), 65 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten menedildi. Olay, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, drift yaptığı tespit edilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Aracını bırakıp arkadaşının otomobiliyle kaçtı

Çevre Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu arkasında ekipler tarafından önü kesilen sürücü, aracını bırakarak koşarak uzaklaştı ve yoldan geçen arkadaşının otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.

65 bin lira ceza, 4 ay ehliyet iptali

Yapılan araştırmada sürücünün Baran U. olduğu belirlendi. Yakalanan sürücüye, drift yapmak, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.