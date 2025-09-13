Antalya’nın Manavgat ilçesinde biri turist üç kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, aralarında saldırganların da bulunduğu 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sahte pasaportlarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı

Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi’ndeki turistik tesislerin bulunduğu bölgede meydana geldi. İşlettikleri deri ve giyim mağazasının önünde oturan Cumali Aslan ile amcaoğlu Hacı Bayram Aslan, motosikletle gelen, kasklı ve siyah giyimli 2 kişinin tabancalı saldırısında yaralandı. O sırada yolda yürüyen Rus turist Tatyana Ruppert Schiller de kurşunların hedefi oldu. Yaralı turist tedavisinin ardından taburcu edilirken, Cumali Aslan ve Hacı Bayram Aslan’ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonla yakalandılar

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli takibe alındı. Sahte pasaport temin eden şüpheliler, yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 2 tabanca, 13 mermi, 15 gram esrar, 4 gram kokain, motosiklet ve zırhlı araç ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle Manavgat Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin, Cumali Aslan ve Hacı Bayram Aslan ile aralarındaki husumet nedeniyle saldırıyı düzenledikleri öğrenildi.