Uşak’ın Ulubey ilçesinde bir aile içi kavga olayına giden emniyet ekipleri, beklemedikleri bir saldırıyla maruz kaldı.

Dilaver Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir şahsın silahından çıkan saçmalar iki polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.

Kurşunların hedefi oldular

Olay, Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir evde aile içi şiddet yaşandığı bilgisiyle başladı. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, bahçeye girdikleri an evin bahçesinden polislerin üzerine pompalı tüfekle arka arkaya ateş edildi.

Açılan ateş sonucu İ.Ş. ve E.E.A. isimli iki polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralandı.

Yaralı polisler hastaneye sevk edildi

Saldırının sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi hızla sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleiştirilen yaralı polisler, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polislerden durumu ciddi olan bir memur daha sonra İzmir’e sevk edilirken, diğer memurun ise tedavisi bittikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından saldırgan kaçtı

Saldırıyı yapan 40 yaşındaki E.R., olayın sonrasında karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı. Alanı kontrol altına alan emniyet güçleri, saldırganı bulmak için dron destekli geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından şahsın, ilçe merkezindeki metruk bir binada gizlendiği tespit edildi.

Yakalanınca tekrar ateş açtı

Saklandığı binada kendisini bulan polislere yeniden ateş açan E.R. için bölgeye Özel Harekat timleri çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler şahsı sağ ele geçirmek için bir süre çabaladı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının sonrasında silahını bırakan şüpheli, gözaltına alındı.

Vali Kartal: "Adli ve idari soruşturmamız sürüyor"

Olayın ardından Ulubey’e giderek görevlilerden bilgi alan Uşak Valisi Serdar Kartal, yaşananlara dair açıklama yaptı.

Vali Kartal, bir polisin tedavisinin İzmir’de sürdüğünü, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek,

"Bugün Ulubey’de gerçekten üzücü bir olay yaşadık. Görevi başındaki polislerimize maalesef yakın mesafeden ateş açıldı.

Saldırgan şahıs özel harekat ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla sağ olarak ele geçirildi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmamız titizlikle sürüyor." dedi.