Konya’nın Meram ilçesinde gece saatlerinde polis merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı, 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, Lalebahçe Polis Merkezi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Taciz iddiası sonrası gözaltı

İddiaya göre, 16 yaşındaki R.N.K.’yi taciz ettiği öne sürülen Serdar B., polis tarafından gözaltına alındı. Durumdan haberdar olan R.N.K.’nin amcası Seyfettin K. ve kuzeni Enes K., polis merkezine geldi.

Polis merkezi önünde saldırı

Polis merkezinde karşılaşan Enes K., gözaltındaki Serdar B.’yi sırtından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı, gözaltılar var

Hastanede tüm müdahalelere rağmen Serdar B. yaşamını yitirdi. Olayın ardından Enes K. ile babası Seyfettin K. gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.