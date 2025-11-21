Plasma (XPL) Coin’in arkasındaki ekip, blokzincir teknolojisi ve finans alanında deneyimli isimlerden oluşuyor. Projenin CEO’su ve kurucu ortağı Paul Faecks liderliğinde yapılandı. Ekipte Apple, Microsoft ve Goldman Sachs gibi şirketlerde görev almış uzmanlar yer alıyor. Yatırımcılar arasında Founders Fund, Framework Ventures ve Tether CEO’su Paolo Ardoino gibi önemli isimler bulunuyor.

Plasma projesinin temelinde, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ön planda tutuldu. Bitcoin’den alınan güvenlik yaklaşımının yanı sıra, Ethereum’un sanal makine ekosistemiyle uyumluluk sağlandı. Bu bağlantı sayesinde hem geleneksel finans piyasaları hem merkeziyetsiz finans uygulamaları için köprü görevi gören bir yapı oluşturuldu. Geliştiriciler, Binance ve Paribu gibi popüler borsalarda işlem görebilen Plasma’yı, küresel transferlerde avantajlı hale getirmeyi amaçladı.

Plasma ağının teknik altyapısı, PlasmaBFT adında kendine has bir konsensüs mekanizmasına dayanıyor. Bu mekanizma, klasik BFT modellerine kıyasla çok daha hızlı doğrulama ve onaylama süreçlerine imkân sunuyor. Ayrıca ağ üzerinde Reth tabanlı EVM motoru kullanılıyor; böylece Ethereum üzerinde geliştirilen akıllı sözleşmelerin rahatça Plasma’ya taşınması mümkün hale geliyor. Platformda validatorler XPL tokenlarını stake ederek ağ güvenliğine katkı veriyor, işlem ücretleri de XPL ile ödeniyor. Stablecoin transferlerinde bazı işlem türlerinin neredeyse ücretsiz gerçekleşmesi de dikkat çekici bir unsur.

XPL Token Kullanım Alanları

Plasma ekosisteminin yerel varlığı olan XPL token, ağ güvenliğini sağlamada, validator ödüllerinde ve işlem ücretlerinin ödenmesinde kullanılıyor. Validatorler, XPL stake ederek ağın doğrulama gücüne katkı sunuyor ve ödüller kazanıyor. Ayrıca ekosistemdeki yönetim hakları da XPL sahiplerinin topluluğa katılımıyla şekilleniyor. Ağda yapılan değişiklikler ve güncellemeler, XPL token sahiplerinin oylarıyla belirleniyor.

XPL Nasıl Satın Alınır?

XPL almak isteyenler, Türkiye’de Paribu ve yurt dışında KuCoin, OKX gibi çeşitli borsa platformlarını kullanabiliyor. Satın alma öncesi borsada hesap açılması ve kimlik doğrulamasının tamamlanması gerekiyor. Ardından TL veya USDT gibi işlem çiftleri üzerinden XPL alım işlemi yapılabiliyor. Paribu platformunda XPL işlem çifti mevcut; kullanıcılar bakiye yükleyerek, “Al/Sat” sayfasından kolay şekilde XPL satın alabiliyor.

Plasma Ağının İşlem Avantajları

Plasma ağında stablecoin işlemlerini hem bireysel kullanıcılara hem fintech şirketlerine saniyeler içinde sunabilen yapısı, platformun pazardaki değerini artırıyor. Ağ, Bitcoin köprüsü sayesinde blokzincirler arası varlık transferi ve düzenli blok doğrulama gibi ileri özellikler sağlıyor. Stablecoin transferlerinde düşük veya sıfır işlem ücreti sunan mimari ise, özellikle günlük ödemelerde kripto varlıkların benimsenmesini kolaylaştırıyor.