Türkiye'nin en tanınan tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. 79 yaşındaki Ortaylı'nın 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenilirken, ailesinden yapılan açıklama kamuoyundaki endişeyi bir nebze azalttı. Gazeteci Fatih Altaylı da Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

İlber Ortaylı'nın sağlık sorunları Şubat ayında başlamıştı. Ünlü tarihçi geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ameliyat sonrasında yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmış ve hastane çalışanlarına teşekkür etmişti.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda?

İlber Ortaylı, Şubat 2026'da böbrek ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası yaşanan ani kanama nedeniyle 15 Şubat'ta ikinci bir operasyon daha yapıldı ve bu müdahale başarılı geçti. Ancak ünlü tarihçi bir kez daha rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Ailesinden açıklama geldi

İlber Ortaylı'nın ailesinden yapılan yazılı açıklamada durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, Ortaylı'nın alanında uzman bir hekim ekibi tarafından büyük özenle takip edildiği vurgulandı. Aile, iyi dilek ve duaların yardımcı olacağını umduklarını ifade etti.

İlber Ortaylı kimdir?

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya gelen İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın tarih profesörlerinden biri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu, modernleşme tarihi ve şehir tarihi üzerine onlarca kitap ve makale kaleme alan Ortaylı, uzun yıllar Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev yapan Ortaylı, televizyon programları ve konferanslarıyla geniş kitlelere ulaşan, Türkiye'nin en bilinen entelektüel figürlerinden biri haline geldi.