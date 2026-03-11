Kaya'nın birlikte olduğu kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Uzun süredir özel hayatını kameralardan uzak tutan komedyenin sevgilisinin ressam Duygu Karabaş olduğu ortaya çıktı. Sanat dünyasında çalışmalarını sürdüren Karabaş'ın ismi, nişan iddialarıyla birlikte ilk kez bu kadar geniş çapta gündeme geldi.

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kimdir?

Hasan Can Kaya'nın birlikte olduğu ismin Duygu Karabaş olduğu öğrenildi. Karabaş, profesyonel olarak resim alanında faaliyet gösteren bir sanatçı. Sanat çevrelerinde tanınan Karabaş, medya ve magazin dünyasından uzak bir profil çiziyor. Çiftin ilişkisini uzun süre gizli tuttuğu, ancak nişan hazırlıklarının başlamasıyla birlikte durumun kamuoyuna yansıdığı belirtiliyor.

Nişan ne zaman ve nerede yapılacak?

İddialara göre Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın nişan töreni 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Organizasyonun İstanbul Ortaköy'de düzenleneceği ve sadece çiftin yakın arkadaşları ile aile üyelerinin davetli olacağı konuşuluyor. Magazin sayfalarında hızla yayılan bu iddialar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hasan Can Kaya henüz açıklama yapmadı

Ünlü komedyen cephesinden nişan iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sahne performansları ve dijital içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatı konusunda her zaman ketum bir tavır sergiliyor. Hayranları ise sosyal medyada çifti tebrik eden paylaşımlarla Kaya'ya destek mesajları gönderiyor.