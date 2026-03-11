Türkiye genelinde uygulanacak TUS/1 sınavında adaylar Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı testle karşılaşacak. Sınavın sonuçları ise 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. İşte sınav saatleri, giriş belgesi alma adımları ve tüm detaylar.

TUS sınavı saat kaçta başlayacak?

TUS/1 sınavının sabah oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10:15'te, öğleden sonraki oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te başlayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav binalarında en az bir saat önce hazır bulunması gerekiyor. Sabah oturumunda 10:00'dan, öğleden sonraki oturumda ise 14:30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava katılacak adaylar, TUS/1 sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. Belgeye erişim sınav günü olan 15 Mart 2026 saat 23:59'a kadar açık olacak. Adayların sınav salonuna girebilmek için giriş belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurması zorunlu. Giriş belgesi için ais.osym.gov.tr adresi kullanılabiliyor.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 TUS/1 sınav sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.