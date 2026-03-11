Trabzonspor'un efsane ismi Orhan Kaynak'ın 10 Mart 2026'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, Türk futbol camiasını derinden sarstı. 56 yaşında kaybedilen "Küçük Orhan"ın vefatının ardından ailesi de kamuoyunun merak odağına girdi. Özellikle kızı Dila Kaynak ve eşi Klaus Rose en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki Dila Kaynak kimdir, ne iş yapıyor? Eşi Klaus Rose kim ve hangi alanda çalışıyor? İşte merak edilen detaylar.

Dila Kaynak kimdir, ne iş yapıyor?

Dila Kaynak, efsane futbolcu Orhan Kaynak'ın kızı. Profesyonel tenisçi Minel Naz Kaynak'ın ablası olan Dila Kaynak, dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor. Moda, güzellik, günlük yaşam (vlog) ve yaşam tarzı üzerine içerikler üreten Kaynak, kendi tarzını yansıtan paylaşımlarıyla çeşitli markalarla iş birlikleri gerçekleştirdi. Sosyal medyada aktif bir profil çizen Dila Kaynak, babasının vefatının ardından başsağlığı mesajlarıyla büyük destek gördü.

Eşi Klaus Rose kimdir?

Dila Kaynak'ın eşi Klaus Rose, ekonomi alanında çalışmalarıyla tanınan bir isim. 1982 doğumlu olan Rose, özellikle Almanya'daki akademik çevrelerde ekonomi bilimi üzerine yaptığı çalışmalar ve eğitimciliğiyle biliniyor. Rose hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da, akademik literatürde adı geçen bir figür olarak dikkat çekiyor.

Babası Orhan Kaynak nasıl vefat etti?

Orhan Kaynak, 10 Mart 2026'da Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi aniden fenalaştı. Tesislerdeki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 1 Mart 1970'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Kaynak, Trabzonspor, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor ve Adanaspor gibi kulüplerde forma giymiş, son olarak Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak ailesinin trajik kaderi

Orhan Kaynak'ın vefatı, "Kaynak kardeşler" olarak bilinen ailenin kalp krizi nedeniyle yaşadığı beşinci kayıp oldu. Toplam 7 erkek ve 1 kız kardeşten oluşan ailede daha önce Reşit, Kayhan, İrfan ve İlhan Kaynak da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Türk futbol tarihinin en kalabalık profesyonel futbolcu ailesi olan Kaynak kardeşlerin yaşadığı bu acı tablo, spor dünyasında derin üzüntü yarattı.