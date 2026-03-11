2026 yılı fitre miktarı Diyanet tarafından belirlendi ve Ramazan boyunca bu ibadeti yerine getirmek isteyen Müslümanlar yakınlarına fitre verip veremeyeceklerini merak ediyor. Özellikle torun, gelin, damat ve kardeş gibi aile bireylerine fitre düşüp düşmediği en çok sorulan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet fetvası ışığında fitre hakkında bilinmesi gerekenler.

Toruna ve damada fitre düşer mi?

Diyanet'in açıklamasına göre bir kişi zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl kavramı anne, baba, dede ve nineleri; fürû ise çocukları, torunları ve onların çocuklarını kapsar. Dolayısıyla bir büyükanne veya büyükbaba, torununa fitre veremez. Aynı şekilde eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Ancak gelin ve damat bu kapsama girmez. Muhtaç oldukları takdirde geline ve damada fitre verilebilir.

Kardeş kardeşe fitre verebilir mi?

Kardeşler usûl ve fürû kapsamına girmediği için birbirlerine fitre verebilir. Yıl içinde Diyanet tarafından belirlenen fitre miktarı kadar ödeme yapmak şartıyla ihtiyaç sahibi kardeşe Ramazan fitresi vermek caiz kabul ediliyor. Teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları da aynı kategoride değerlendirilir ve muhtaç oldukları sürece kendilerine fitre verilebilir.

Kimlere fitre verilmez?

Hanefi mezhebine göre fitre verilmesi uygun olmayan kişiler şöyle sıralanıyor: Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar ile oğul, kız ve bunların çocukları fitre alamaz. Eşler birbirlerine fitre veremez. Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan zenginlere de fitre düşmez. Babası zengin olan ve henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklara da fitre verilmez. Şafii mezhebine göre ise Müslüman olmayan kişilere de fitre verilmesi uygun görülmüyor.

Fitre kimlere verilebilir?

Yukarıda sayılan kısıtlamalar dışında kalan ve maddi açıdan ihtiyaç sahibi olan herkese fitre vermek mümkün. Kayınpeder, kayınvalide, gelin, damat, kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre, zekât ve fidye verilebilir. Fitrenin Ramazan Bayramı namazından önce verilmesi tavsiye edilmekle birlikte Ramazan ayı içerisinde herhangi bir zamanda da ödenebilir.