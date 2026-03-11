Ramazan Bayramı tatilinin hemen öncesine denk gelen bu özel gün, tatil planı yapanlar açısından da merak konusu oldu. Memurların idari izinli olup olmadığı, okulların açık kalıp kalmayacağı ve özel sektörde çalışma düzeninin nasıl etkileneceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

18 Mart resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil değil. Bu tarih, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla 18 Mart'ta kamu kurumları, bankalar, noterler ve diğer resmi daireler normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

18 Mart'ta memurlar idari izinli mi?

18 Mart resmi tatil kapsamında olmadığından kamu çalışanlarına idari izin verilmiyor. Memurlar normal mesai saatlerinde görevlerinin başında olacak. Özel sektör iş yerleri de açık kalacak ve çalışma hayatı olağan seyrinde devam edecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından özel bir idari izin kararı açıklanmadığı sürece bu durum geçerli.

18 Mart'ta okullar tatil mi?

18 Mart'ta okullar eğitim-öğretim faaliyetlerine normal şekilde devam edecek. Ancak günün anlam ve önemine uygun olarak okullarda anma programları, şiir dinletileri, tören ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler bu etkinlikler aracılığıyla Çanakkale Zaferi'nin tarihî önemini ve şehitlerimizin fedakârlığını yakından öğrenme fırsatı buluyor.

2026 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

18 Mart resmi tatil olmasa da 2026 yılı takviminde birçok resmi tatil günü vatandaşları bekliyor. Ramazan Bayramı (29-31 Mart), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yılın resmi tatil günleri arasında yer alıyor.