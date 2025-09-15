İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme, geçtiğimiz hafta uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Çeşme Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11-14 Eylül tarihleri arasında Ilıca Plajı'nda sporseverlerle buluştu. Beş farklı ülkeden toplam 27 takım ve 54 sporcunun katıldığı turnuva, heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuva boyunca, 15 kadın takımından 30 sporcu ve 12 erkek takımından 24 sporcu, kumda kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Şampiyonlar belli oldu: Kupa sahiplerini buldu

Yoğun geçen müsabakaların ardından turnuvanın şampiyonları da belli oldu. Kadınlar kategorisinde, Ksenia Mazur ve Anna Kalchenko ikilisi tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Erkeklerde ise Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru'dan oluşan tandem, üstün performanslarıyla turnuvayı zirvede tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri ve madalyaları, turnuvanın kapanış töreninde Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz tarafından takdim edildi.

Çeşme'nin tanıtımına büyük katkı

Turnuvanın sona ermesiyle bir değerlendirme yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, organizasyonun ilçenin tanıtımına yaptığı katkıya vurgu yaptı. Başkan Denizli, "Uluslararası ölçekte sporcuları ve voleybol tutkunlarını ağırladığımız bu turnuva, Çeşme'nin sadece deniz, kum ve güneşle değil, aynı zamanda sporun da önemli bir merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Buraya gelen her bir sporcu ve misafirimiz, Çeşme'nin eşsiz güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin küresel tanıtımına büyük katkı sağladı. Organizasyon boyunca plaj voleybolunun enerjisi ve coşkusu, Ilıca Plajı'ndan Çeşme'nin tüm sokaklarına yayıldı.