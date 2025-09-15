İzmir Müzesi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılar, Müze Müdürü Savaş Gürbüz başkanlığında gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem bilimsel danışman olarak görev alıyor. Prof. Dr. Erdem, yaptığı açıklamada, höyüğün 5 bin yıllık geçmişine dair önemli bulguların ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar

Smyrna Höyüğü’ndeki kazılar ilk olarak 1948 yılında başlatılmış, aralıklarla devam etmişti. Yaklaşık 2 yıldır ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Prof. Dr. Erdem, geçen yıl kentin girişinde yer alan anıtsal kapı surları ve kulelerin kazılara odaklanıldığını belirtti.

Athena Tapınağı çevresinde yeni kazılar

Bu yılki çalışmaların Athena Tapınağı çevresine yönlendirildiğini söyleyen Erdem, “Tapınağın kuzey ve güney bölgelerinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Kuzeyde Klasik Dönem savunma duvarının kazısı sürüyor. Güneyde ise M.Ö. 6. veya 4. yüzyıla tarihlenebilecek çeşitli yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Farklı tarihsel katmanlar araştırılıyor

Prof. Dr. Erdem, son yıllarda kazılarda Demir Çağı ve Tunç Çağı tabakalarına özel bir önem verildiğini, Smyrna Höyüğü’nün farklı dönemlerine ait yerleşim tarihinin açığa çıkarılmasına yönelik araştırmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.