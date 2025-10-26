Son Mühür- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklama ile Türkiye'nin gündemindeki "terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, PKK'nın Türkiye içindeki unsurları başta olmak üzere, Irak ve Suriye'deki tüm silahlı ve illegal yapılarının feshedilmesi ile silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesinin, bu sürecin asli gündemi olduğunu vurguladı. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakmaya dönük yeni adımların açıklanması, "terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda atılan somut ve olumlu adımlar olarak nitelendirildi.

Stratejik zemin ve devlet iradesi süreci güçlendiriyor

Çelik, sürecin mevcut siyasi zeminine dikkat çekerek, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin "tarihi çağrısı" ile oluşan stratejik-politik zeminin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesinin altını çizdi. Bu durumun, "zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa ettiğini" ifade etti. Açıklamada, sürecin doğal ve ayrılmaz bir sonucu olarak görülen "terörsüz bölge" hedefinin, komşu ülkeler dâhil yakın coğrafyada terör örgütleri üzerinden kurulmaya çalışılan emperyalist vesayete karşı net bir duruş sergilediği belirtildi.

Meclis desteği ve milli irade vurgusu

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bu sürece verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Farklı partilerin katılımıyla oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun" çalışmalarıyla olgunlaşan desteğin ve yol göstericiliğin, sürecin yegâne "siyasal özne"sinin milli irade olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Çelik, bundan sonraki süreçte, silah bırakma ve fesih adımlarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğini, bu sayede Komisyonun çizeceği pozitif çerçevenin netleşeceğini dile getirdi.

Provokasyonlara karşı kararlılık ve siyasi zenginlik

Çelik, "terörsüz Türkiye" sürecini provoke etmeye çalışan odaklara karşı azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirterek, yakın bölgelerde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki güçlerin siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkında olduklarını kaydetti. Ancak bu girişimlere rağmen yol haritasının kararlılıkla işletildiğini belirtti. Farklı siyasi görüşten partilerin süreçteki varlığını bir "siyasi zenginlik" olarak niteleyen Çelik, bu zenginliğin "devletimizin nitelikleri" ve "milletimizin değerleri"ne uygun biçimde korunması gerektiğini söyledi. Çelik, süreci ana odağından saptıran haksız isnat ve iftiralara, marjinal ve maksimalist yaklaşımların zehirleyici yan etkiler oluşturmasına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek devlet iradesiyle tüm devlet kurumlarının "terörsüz Türkiye" hedefi için çalışmaya devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine hâkim olduğunu yineledi.