Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Tokat kent merkezine bağlı Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi.

Bölgeye motosiklet kazası ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç’u yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Darp izleri cinayet şüphesini ortaya çıkardı

Hastanede yapılan incelemelerde Hatice Yalman’ın vücudunda kazayla bağlantılı olmayan darp izleri tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Olay yerinin yaklaşık 400 metre uzağında bulunan kanlı taşlar üzerindeki kan örneklerinin Yalman’a ait olduğu belirlendi.

Bu gelişmelerin ardından motosiklet kazası olarak değerlendirilen olay, cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

Ölmeden önce uluslararası yardım işareti yapmış

Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Hatice Yalman’ın olaydan yaklaşık iki saat önce Tokat merkezde bulunan bir büfeye girdiği ortaya çıktı.

Yalman’ın burada, uluslararası literatürde “yardım çağrısı” olarak bilinen el işaretini yaptığı görüldü. Ancak büfede çalışan kişinin bu işareti anlamaması nedeniyle kadına herhangi bir yardım ulaştırılamadığı öğrenildi.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet kararı

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “kadına karşı kasten öldürme” davasının dördüncü duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, Hatice Yalman’ın ölümünden sorumlu tutulan sanık Mustafa Koç’u hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

7 sanık hakkında beraat

Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç’un yanı sıra tutuksuz yargılanan Ö.S., N.K., F.S., M.S., K.T., H.S. ve M.S. ile taraf avukatları ve Yalman’ın yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyada yargılanan diğer 7 sanık hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.