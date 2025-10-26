Son Mühür- Türkiye'nin hızla yaşlandığına dikkat çeken ve ''Türkiye nüfus meselesinde dönülemez bir kâbusa doğru gidiyor. Nüfus artış hızımız durma noktasına geldi. Doğurganlık hızımızın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altına inmesi nüfusun yaşlanma eğilimine girdiğini gösterir. Türkiye'nin doğurganlık hızının 1.48'e inmesi ise nüfusumuzun yaşlanmasının çok hızlandığına işaret ediyor.'' diyen MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya ünlü iş insanından itiraz geldi.

Konuya çok yanlık yaklaşıyorlar...



Afyoncu'nun ''Türkiye'nin en önemli meselesi nüfustur" sözüne göndermede bulunan Alphan Manas,

''Hayır değildir. Siyasetçiler, akademisyenler ve bilimum entellektüeller konuya çok yanlış bir yerden yaklaşıyor.

Zannediyoruz ki geçmişteki olayları referans alıp gelecek ile ilgili ahkâm kesebileceğiz. Artık öyle referans alınacak bir nokta kalmayadı. Yok efendim "Internet için de aynı şey söyleniyordu". Her değişim kendi referans noktasına sahiptir. Belki de hiçbir referans noktasına sahip olmayacaktır.'' hatırlatmasında bulundu.



Yüzde 99'u bunun farkında değil...



''Birilerimiz şu siyasilere söylesin de emekli olsunlar.'' diyen Manas,

''Bambaşka bir gelecek ile karşılaşmaya hazırlanmalıyız ve yüzde 99'u bunun farkında değil.

Baz işsizlik 2030'larda yüzde 40'a çıkacak. O zaman genç nüfusa nasıl iş bulacağız? Bizlere ileriki yaşlarımızda insansı robotlar bakacak. O konuda rahat olun. Zaten ölümsüzlük çok uzak değil. O yüzden bugün 30'lu yaşlarda olanların ölümsüz olma olasılıkları yüzde 70'lere yükseldi.



Ülkeyi siyasiler yönetmemeli. Bundan sonra Belediyeler sizlerin finans kaynağı olamayacak. Siyaset finansmanı için inşaat sektörü ve oradan türetilen müteahhitler de finans kaynağı olamayacak. Farkındasınız, değil mi? Emekliye ödenecek paranız kalmamasına çok zaman kalmadı.

Z Kuşağı kardeşlerim lütfen ideolojiden uzak durun. Her türlü ideoloji Türkiye için artık tehlike arz ediyor. Gelecek Proje'de. İdeoloji'de değil.'' çağrısında bulundu.



Bak Akşener ne güzel emekli oldu...



''Ortaklarımdan birinin ve Başkan Yardımcımın Alevi olduğunu yeni öğrendim. En yakın dostlarımdan biri Musevi. Çok güvendiğimiz asistanımız Ermeniydi. Sülalemin bir kolu Filistinli, diğer kolu Kürt. Şu an konuşarak bile ayrımcılık yapıyorum.'' diyen Alphan Manas

''Gelin bu ülkeyi hep beraber kalkındıralım.

Konumuz siyaset yapmak veya parti kırmak değil. Proje yapmak. Bakın kaç tane parti var ortalıkta. Hiç birinin programı ve planı yok.

Hepsine sorsan "Arkadaşlar çalışıyor" derler. Ne çalıştıklarını ben çok iyi biliyorum. Parti Başkanının Bulut adresini medya şirketi tanımlayıp yönetiyor.

Adını söyleyemem. Çünkü kendisi bana söyledi. Başkasından duymadım. Şimdi bu parti lideri hangi stratejiyi yapar ve gizli tutabilir? Lütfen emekli olun. Bakın Meral Akşener ne güzel emekli oldu. Torunlarıyla ilgileniyor.

Konumuz ayrıca yaş da değil. X ve Y kuşak fertlerinin yüzde 99'u bu ülkede (ve dünyada) kayıptır. Çünkü kuşak geçişlerinde kendilerini yenileyememişlerdir.

Yenilemeyen evine çekilmeli artık. Prompter şakası (kesintisi) yapsak en az 3 parti lideri konuşamadan durur. Durum bu kadar nettir.'' mesajı verdi.