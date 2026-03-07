Ortadoğu’da ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de yeni bir insansız hava aracı saldırısı yaşandı.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı yüklü olduğu belirtilen dört İHA’nın Erbil semalarında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre koalisyon güçleri, saat 22.41’de Erbil hava sahasında tespit edilen insansız hava araçlarına müdahale ederek havada imha etti.

Hedefte şehir merkezindeki otel vardı

Irak basınında yer alan bilgilere göre saldırının hedefinde Erbil kent merkezindeki 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan bir otel yer alıyordu.

İddialara göre dronların hedef aldığı noktanın Ercan Rotana Oteli olduğu belirtildi. İmha edilen İHA’lardan birinin parçalarının otelin yakınındaki boş bir alana düştüğünü açıklandı.

Can kaybı yaşanmadı

IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Ancak otelde veya çevrede oluşan olası maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının arkasındaki kişi ya da gruplara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD vatandaşlarına uyarı yapılmıştı

Saldırının zamanlaması ise dikkat çekti. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, saldırıdan yaklaşık bir saat önce IKBY’de bulunan Amerikan vatandaşlarını kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmıştı.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, son günlerde ABD ve İran arasında artan gerilimin Irak ve çevresinde yeni saldırı risklerini artırdığına dikkat çekiyor.