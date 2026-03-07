Son Mühür - Trabzon’da standart dışı APP plaka kullanan araç sahipleri, Trafik Ceza Kanunu’nda yapılan son değişikliklerin ardından plaka basım atölyelerinin önünde yoğunluk oluşturdu. Yeni düzenlemeyle birlikte cezaların ciddi oranda artırılması, sürücüleri kısa sürede plakalarını yenilemeye yöneltti.

30 gün ehliyeti alınacak

Yürürlüğe giren kurallara göre APP plaka ile trafiğe çıkan sürücülere ilk tespitte 140 bin lira idari para cezası kesilecek ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ise ceza 280 bin liraya yükselecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Yenileme ücreti nasıl ödenir?

Atölyelerde sıra bekleyen sürücüler, yaptırımların yüksekliğinden dolayı tedirgin olduklarını dile getiriyor. Ali Kamen, plakalarının yazı karakterlerinin kalın olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiğinin söylendiğini belirterek, “Değiştirmezsek 145 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi, bu yüzden yeniliyoruz.” dedi.

Benzer şekilde birçok araç sahibi de ağır para cezalarının kendilerini plaka değişimine mecbur bıraktığını ifade etti. On yıldır aynı plakayı kullandığını söyleyen Mehmet Bahadır ise daha önce muayeneden geçen ve herhangi bir ceza almayan aracına şimdi “Plakanız geçersiz, yeniden plaka almanız gerekiyor” denildiğini aktararak duruma tepki gösterdi.

Sürücüler, APP plakalarını yönetmeliğe uygun plakalarla değiştirmek için basım atölyelerine başvururken, yenileme işlemleri için belirlenen ücretlerin noter ve banka aracılığıyla yatırıldığı öğrenildi.

APP Plaka cezaları

İlk İhlal: 140.000 TL / Ehliyet alım süresi: 30 gün

İkinci İhlal / Ehliyet alım süresi: 280.000 TL