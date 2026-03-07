Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği görevine Fahrettin Altun getirildi. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Bir süredir Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevini sürdüren Altun’un yeni göreviyle birlikte diplomasi alanında görev yapacağı belirtildi.

Temmuz ayında İletişim Başkanlığı görevinden ayrılmıştı

Fahrettin Altun, uzun yıllar yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden Temmuz ayında ayrılmıştı.

Bu görev değişikliğinin ardından Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanmıştı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla Altun’un görev yeri bir kez daha değişerek Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği oldu.

Ankara kulislerinde konuşuluyordu

Altun’un Vatikan Büyükelçiliği görevine atanacağı iddiası Ankara kulislerinde bir süredir dile getiriliyordu. Diplomasi çevrelerinde konuşulan bu iddialar, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte resmiyet kazandı.