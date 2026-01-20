Son Mühür- Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte değerli metallerde yükseliş eğilimi güç kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sertleşen söylemleri ve ticaret gerilimleri, güvenli liman talebini artırırken altın ve gümüş fiyatları tarihi seviyelere yaklaştı.

Güvenli liman talebi artıyor

ABD-AB hattında ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu. Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları ve Danimarka’nın bölgede askeri varlığını artırması, risk algısını yukarı taşıyan başlıklar arasında yer aldı.

Ons altın rekor bölgesinde

Ons altın güne 4.675 dolardan başladı. Gün içinde 4.659–4.708 dolar aralığında hareket eden fiyatlar, son işlemlerde 4.712 dolar seviyesine çıktı. Altın, güvenli liman alımlarının etkisiyle rekor bölgesindeki seyrini sürdürdü.

Gram ve fiziki altın fiyatları

Yurt içinde gram altın güne 6.495 liradan başladı. Gün içi işlemlerde 6.484–6.551 lira bandı görüldü; son fiyat 6.560 lira oldu. Sabah saatleri itibarıyla güncel satış fiyatları şöyle sıralandı:

Gram altın: 6.560 TL

Çeyrek altın: 10.797 TL

Yarım altın: 21.595 TL

Tam altın: 42.083 TL

Cumhuriyet altını: 43.057 TL

Gremse altın: 105.208 TL

Reşat altını: 43.083 TL

Ata altını: 43.398 TL

Gümüşte tarihi seviyeler

Gümüş fiyatları da benzer dinamiklerle yükselişini sürdürdü. Ons gümüş güne 94,46 dolardan başladı; gün içinde 92,59–94,73 dolar aralığında işlem gördü. Son fiyat 93,95 dolar oldu. Gram gümüş ise 131,5 liradan açılış yaptı; 128,9–131,9 lira bandının ardından 131 liradan alıcı buldu.

Döviz kurları dalgalı

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki oynaklık devam etti. Dolar yüzde 0,08 artışla 43,27 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0,11 primle 50,51 TL seviyelerinde işlem gördü.

Kripto piyasalarda dalgalanma

Kripto para piyasalarında dalgalı görünüm sürdü. Türkiye saatiyle 09.30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,57 düşüşle 91.067 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum ise yüzde 1,51 kayıpla 3.139 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul’da tarihi kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 artışla 12.747,88 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Endeks, önceki kapanışa göre 79,36 puan yükselirken toplam işlem hacmi 197,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş madencilikte, en sert düşüş ticaret endeksinde görüldü.

Ticaret gerilimi ve vergi tehdidi

Piyasalardaki bu görünüm, Trump’ın 1 Şubat’tan itibaren sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 ek ithalat vergisi uygulanabileceğine yönelik açıklamalarının ardından şekillendi. Söz konusu oranın, belirli koşulların sağlanmaması halinde haziranda yüzde 25’e çıkabileceği ifade edildi. AB liderlerinin karşı adımları görüşmek üzere acil zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Yatırımcılar, hafta içinde açıklanacak ABD PCE enflasyon raporunu yakından izliyor. Verinin, Federal Rezerv’in faiz politikasına ilişkin ek sinyaller vermesi bekleniyor. Altının yıl içindeki güçlü performansı ise küresel gerilimler ve merkez bankası bağımsızlığına yönelik endişelerin desteklediği güvenli liman akışlarıyla ilişkilendiriliyor.