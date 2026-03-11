Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, emekli vatandaşların ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre emeklilerin bayram ikramiyeleri ile aylık ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ödemeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak

Bakan Vedat Işıkhan paylaşımında emeklilerin bayram öncesinde desteklenmesi amacıyla ödemelerin erkene çekildiğini belirtti.

Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.”

SSK emeklileri için ödeme tarihleri

Paylaşılan takvime göre 4A kapsamında bulunan SSK emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri üç gün içinde yapılacak.

SSK emeklileri için ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı:

14 Mart

15 Mart

16 Mart

Bu tarihlerde emeklilerin hem aylıkları hem de bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 17–18 Mart’ta

4B kapsamında bulunan Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri ise iki gün içinde gerçekleştirilecek.

Buna göre Bağ-Kur emeklileri ödemelerini:

17 Mart

18 Mart tarihlerinde banka hesaplarında görebilecek.

Emekli Sandığı ödemeleri 19 Mart’ta yapılacak

4C kapsamında bulunan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme takvimi de açıklandı. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 19 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak.