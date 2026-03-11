Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 473,75 puanlık artışla 13.175,74 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63, holding endeksi yüzde 2,90 değer kazandı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.10'luk yükselişle 13.188 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların kafası karışık...



Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Asya borsaları pozitif bir gün geçirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,8 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Hürmüz Boğazı'nın kapanma noktasına gelmesinin ardından 113 dolara kadar yükselen Brent petrol, 88.11 dolara kadar geriledi.

Bitcoin 69.799 dolardan,

ons altın 5.205 dolardan,

gram altın 7.373 liradan,

gümüş 87.93 dolardan alıcı buluyor.

