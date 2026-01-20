Son Mühür- Dolar bazına 300 dolar seviyesi hedefine emin adımlarla ilerleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747 puandan tamamlamıştı.

Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.10'luk yükselişle 12.760 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalara Grönland gölgesi...



Küresel piyasalar, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Trump'ın Grönland ısrarının yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.



Güney Kore hariç Asya negatif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu dünkü kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 714 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 6.560 TL'den,

Gümüş 94.17 dolardan,

Brent 64.02 dolardan,

Bitcoin ise 90.905 dolardan alıcı buluyor.