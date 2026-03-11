Son Mühür- Yılbaşından bu yana yukarı yönlü çıkışıyla dikkati çeken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi on ikinci gününe giren savaşın faturasını yaklaşık yüzde 10'luk geri çekilmeyle ödedi.

14.500'lere ulaşan tarihi seviyelerini görmesinin ardından endeks bugün satıcılı bir tablo sergileyerek 13.100 puan seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul Trump'ın savaşın sonu yaklaşıyor açıklamalarıyla dün oldukça iyi bir yükseliş yaşamıştı. Hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketle birlikte Brent petrol en yüksek gördüğü 114 dolardan tekrardan 80 dolarlara geri döndü.

Fakat dengesiz açıklamaları nedeniyle Trump'ın çok güvenilir olmamasından bugün yine piyasa bir miktar satıcılı olduğu görünüyor.

Dünün realizasyonu olarak da kabul edebilir, ancak endeksin 13.000 üzerinde kaldığı sürece bizim motivasyonumuz hâlâ devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.



Savaştan gelecek haberlere bağlı...



''Endeks yukarıda bazı dirençlere doğru yaklaştı'' diyen Murat Bilen,

''13.200 de bir direnci var dün o seviyeye ulaşmıştı. Bugün de o seviyenin altında seyrediyor. Şayet bunu geçerse 13.600'e doğru bir hareket alanı bulmuş olacak. Bunu geçemediği taktirde eğer savaşta yeni gelişmeler söz konusu olursa aşağı yönlü hareketlilik devam edebilir

Dün bankacılık endeksi de buna destek vermişti. Yarın faiz kararı var Merkez Bankası’nın herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor bu şartlar altında.

13.000 üzeri kapanış olursa...



Bankacılık endeksi, savaşın sona ermesi beklentisi ve bu petrol arzıyla ilgili sıkıntıların kısa sürmesi ile belki de yeni bir faiz indirimi sürecine girilebileceği umuduyla dün bir atak yaptı. Ancak bu atak kalıcı olmadı gibi duruyor. Şimdilik piyasanın yeni haber ve gelişmelere paralel olarak bekleme içerisinde olduğunu söylemek mümkün.

Haftayı eğer 13.000’in üzerinde kapatabilirse bizim açımızdan gene başarı.

Genellikle cuma günleri hafta sonu risk almak istemeyenler satışlarında beraberinde geliyor ona da yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor'' uyarısında bulundu.

