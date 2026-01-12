İzmir’in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan bandrolsüz sigaralar ele geçirildi.

5 milyon adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla dün Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli görülen bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, bandrolsüz olduğu belirlenen toplam 5 milyon adet sigara bulundu. Kaçak ürünlere el konulurken, sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 6,5 milyon TL olduğu tespit edildi.

1 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında kamyon sürücüsü olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.