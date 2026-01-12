TFF 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Karşıyaka, ligin ikinci yarısına Afyonspor deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla moralsiz başladı. Yoğun yağışın etkisiyle oyun alanının ve yedek kulübelerinin tamamen suyla dolduğu stadyumda, maç ancak 30 dakikalık bir gecikmeyle start alabildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yedek kulübelerinin kullanılamaz hale gelmesi üzerine, her iki takımın yedek oyuncuları mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kaldı. Ağırlaşan zeminde pas yapmakta ve gol yollarında etkili olmakta zorlanan Kaf-Kaf, 90 dakika sonunda sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sonuçla Karşıyaka, lider Kütahyaspor’un 4 puan gerisine düşerken, takipçisi Eskişehirspor ile arasındaki puan farkı da 4’e indi.

Dönüşler oldu ancak kadro yine dar kaldı

Yeşil-kırmızılı camiada gözler, bahis soruşturması kapsamında 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları sona eren isimlerdeydi. Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalan Tunay, Harun, Hıdır ve Yasin, cezalarının bitimiyle birlikte ilk 11’deki yerlerini aldılar. Ancak takımdan ayrılan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İzmir temsilcisi, Afyon deplasmanına sadece 17 kişilik bir kafileyle gidebildi. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan isimlerden Cumali ve Yakup Arda maça başlangıç kadrosunda dahil olurken, Yusuf Gassan oyuna sonradan dahil oldu; yeni transferlerden Hüseyin ise cezası sebebiyle kadroda yer alamadı.

Yaprak dökümü sürüyor: Hamza da vedaya hazırlanıyor

Karşıyaka’da teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün gelecek planlamasında yer almayan golcü oyuncu Hamza’ya, kendisine kulüp bulması için izin verildiği öğrenildi. İlk yarının son bölümlerinde Yasin’in yokluğunda forma şansı bularak 2 kritik gol kaydeden Hamza, Afyon kafilesine dahil edilmedi. Daha önce takımdan ayrılan Ferdi, Namık Barış, Selahattin, Bayram ve Mehmet Güneş’in ardından Hamza ve kulüp arayan Ahmet Yağız Mengi ile birlikte giden oyuncu sayısı 7’ye yükseldi. Bu eksiklikler nedeniyle Karşıyaka, dünkü mücadelede sadece 6 yedek oyuncuyla saha kenarında yer alabildi.

Afyon yönetimine misafirperverlik tepkisi

Sezonun ilk yarısında İzmir’de ağırladığı rakibine her türlü kolaylığı sağlayan Karşıyaka yönetimi, Afyon deplasmanında tam tersi bir muameleyle karşılaştı. İlk maçta öğrenci yurdunda kalan Afyonspor kafilesine tesislerini açan ve yemek ikramında bulunan yeşil-kırmızılılar, rövanşta protokol krizine ve tribün yasağına maruz kaldı. Karşıyaka taraftarlarının stada alınmaması "kırık koltuk" gerekçesine dayandırılırken, İzmir ekibinin yöneticileri protokol tribününde yer bulmakta zorlandı. Maç sonunda ise gerginlik tırmandı; Afyonspor Başkanı Fatih Ekşioğlu’nun oğlunun İzmir heyetine hakaret ettiği iddiasıyla başlayan arbedede, kavgayı ayırmak isteyen Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek’in yumruklu saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Genç yetenek Adem milli formayla şov yaptı

Karşıyaka’nın parlayan yıldızı Adem Yeşilyurt, transfer gündemindeki hareketliliğe rağmen saha içindeki performansıyla büyülemeye devam ediyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’a transferi beklenen 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Antalya kampında Özbekistan’a karşı oynanan ve Ay-yıldızlı ekibimizin 3-2 üstünlüğüyle biten maçta takımının üçüncü golünü atan Adem, sahaya serum desteğiyle ve hasta haliyle çıkmasına rağmen klasını konuşturdu. Milli görevde olması sebebiyle Afyon deplasmanında takımını yalnız bırakan genç yetenek, gösterdiği performansla Karşıyaka camiasını gururlandırdı.