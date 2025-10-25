Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, yarın İstanbul deplasmanında Galatasaray’la karşı karşıya gelecek.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, son haftalardaki kötü gidişata son vererek moral bulmak istiyor.

Son iki haftada EuroLeague devlerine yenildi

Ligde geride kalan dört haftada yalnızca bir galibiyet alabilen Karşıyaka, son iki maçında EuroLeague temsilcileri Fenerbahçe ve Anadolu Efes’e karşı mağlup oldu.

İki güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun ortaya koymasına rağmen galibiyetle ayrılmayı başaramayan İzmir ekibi, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

Galatasaray 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahada

Ev sahibi Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, iç sahada taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Karşıyaka karşısında avantajlı bir konum yakalamak isteyen İstanbul ekibi, hücum gücüyle dikkat çekiyor.

Karşıyaka kadrosuna takviye yaptı

Yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta kadrosuna Bosna Hersekli guard Nemanja Gordic’i dahil etti. Deneyimli oyuncunun takıma hem hücum hem de savunma yönünde katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Karşıyaka, sezon başında transfer ettiği forvet Mihail Naumoski’ye Türk statüsünde lisans çıkardı. Bu hamleyle birlikte rotasyonunu genişleten İzmir temsilcisi, yabancı oyuncu limitini daha esnek kullanabilecek.

Hedef deplasmanda çıkış yakalamak

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, Galatasaray karşısında galibiyet alarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

İzmir ekibi, ligin ilk haftalarındaki istikrarsız performansını geride bırakmak ve yeniden üst sıralara tırmanmak için parkeye çıkacak.