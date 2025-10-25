Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri”etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergi açılışı gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile EÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Grup Sergisi”, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. EÜ İletişim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen açılışa; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Füsun Topsümer ve Prof. Dr. Elif Yıldız’ın yanı sıra akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet ve Atatürk temalı eserler

Serginin küratörlüğünü DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin ve Eğitim Fakültesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz üstlendi. Sergide, Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilerinin “Zafer, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet ve Atatürk” temalı eserleri yer aldı. Yağlı boya, akrilik, linol ve ağaç baskı teknikleriyle hazırlanan eserlerde, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişen sanatçı ve eğitimcilerin gözünden Cumhuriyet’in kazanımları sanatın diliyle yansıtıldı.

Topsümer: “Cumhuriyetimiz, en büyük değerimizdir”

Açılışta konuşan Prof. Dr. Füsun Topsümer, Cumhuriyet’in 102’nci yaşını sanatla kutlamanın gurur verici olduğunu belirtti: “Cumhuriyetimizin 102’nci yaşını kutlarken bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimiz, bizim en büyük değerimizdir. Bize bu değeri kazandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Cumhuriyet ve sanatı bir arada ele aldığımız bu sergiye emek veren tüm gençlerimize, katkı sağlayan akademisyenlerimize ve bizlerle olan idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Gültekin: “Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanatla görünür kıldık”

“Cumhuriyet Bayramı Sergi Serileri” hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tuba Gültekin, serginin yıllar içinde geleneksel bir kimlik kazandığını ifade etti: “Her yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi artık kurumsal bir kültüre dönüştü. Bu sergiler yalnızca sanatsal bir etkinlik değil; milli birlik, beraberlik ve tarihsel farkındalığı güçlendiren bir ortak bilinç alanıdır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanatın diliyle görünür kılmayı ve gençlerimize tarihsel bilinç kazandırmayı hedefliyoruz. Sanat yoluyla duyguların, düşüncelerin ve ideallerin ifade edilmesini son derece önemsiyoruz. Enstitü olarak milli ve manevi değerlere bağlı, üretken bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Sanatla Cumhuriyet bilinci

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi, eserleri inceleyerek sanatçı öğrencilerden bilgi aldı. Sergi, Cumhuriyet’in 102’nci yılına adanmış en anlamlı sanatsal buluşmalardan biri olarak Ege Üniversitesi’nin kültürel hafızasında yerini aldı.