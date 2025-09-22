Spor ve magazin dünyasında son dönemin gündemi olan Pınar Ayaz, pilates eğitmenliğiyle tanınan genç ve başarılı bir isim. Televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenmesiyle birlikte, adını daha fazla magazin platformunda duyurdu. Özellikle sade nikâh töreni ve sosyal medya paylaşımları, çiftin mutluluğunu ve gündemini belirledi.

Pınar Ayaz kimdir?

Pınar Ayaz, İstanbul'da doğdu ve küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürdü. Üniversite yıllarında pilates eğitimine yönelerek, uluslararası geçerliliği olan pilates ve fitness sertifikaları aldı. Türkiye Jimnastik Federasyonu’na bağlı pilates eğitmeni olarak çalışıyor; spor merkezlerinde hem birebir hem de grup dersleri veriyor. Ayaz aynı zamanda sağlıklı yaşam koçluğu yapıyor. 24 yaşında olduğu biliniyor ve İstanbul’da aktif bir spor ve sağlıklı yaşam kariyerine sahip. Sosyal medyada motivasyon içerikleri, pilates egzersiz videoları ve sağlık önerileriyle takipçi kitlesini hızla büyüttü.

Ne iş yapıyor, Rasim Ozan ile evliliği

Pınar Ayaz, pilates eğitmeni ve sağlıklı yaşam koçu olarak spor salonlarında çalışıyor. Pilates gruplarına liderlik ederek, özellikle kadınlara ve çocuklara egzersiz rehberliği sunuyor. Son dönemde pandemiyle birlikte online pilates dersleriyle de hizmet verir oldu. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilişkisi, gazeteci Nagehan Alçı ile olan 13 yıllık evliliğin ardından başladı ve yaklaşık bir yıl süren birliktelikleri sonunda 21 Eylül 2025’te sade bir nikâh töreniyle evlendiler. Evliliklerini sosyal medya aracılığıyla duyuran çift, geniş bir takipçi ve magazin ilgisiyle karşılandı. Ayaz’ın sporcu kimliği ve sade yaşam tarzı, magazin dünyasında olumlu yorumlar aldı; Kütahyalı ile evliliği ise huzurlu ve gösterişten uzak olarak yorumlandı