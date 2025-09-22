Mabel Matiz hakkında son günlerde çıkan gözaltı ve tutuklanma iddiaları, sanatçının “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle gündeme geldi. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının “aile yapısını ve kamu düzenini bozucu” olduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı ve suç duyurusu başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma açtı.

Neden gözaltına alındı?

Mabel Matiz hakkında açılan soruşturma sonucunda, sanatçı adliyeye ifade vermeye çağrıldı. Polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Mabel Matiz, savcılığa kendi rızasıyla gelerek ifade verdi. Hakkında “gözaltı” kararı bulunmadı; yani iddiaların aksine, sanatçı ifadeye çağrıldı ve ifade işlemi sonrası serbest bırakıldı. Başvurunun özü, “Perperişan” şarkısının çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğu, aile kurumuna zarar verebileceği ve kamu düzenini bozabileceği yönündeki iddialara dayanıyor. Bu gerekçelerle önce şarkıya erişim engeli getirildi ve ardından sanatçıdan savcılık nezdinde açıklama alınması istendi.

Tutuklandı mı, adli süreç nasıl devam ediyor?

