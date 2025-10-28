Son Mühür- Erçel’in etkinlikte yaptığı İngilizce konuşma kısa sürede sosyal medya gündeminde üst sıralara taşındı. Bir kesim, oyuncunun uzun süredir İngilizce eğitimi almasına rağmen beklenen gelişimi göstermediğini iddia ederken; diğerleri ise Erçel’in zarafeti, özgüveni ve pozitif enerjisiyle takdir topladığını belirtti.

Güzel Sanatlar mezunu olan Hande Erçel, daha önce Türkiye’nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtmış ve bu çalışmasıyla övgü toplamıştı. Ancak bu kez konuşmasının içeriğinden çok, telaffuzu üzerinden eleştirilmesi dikkat çekti.

“Biraz herkes kendine mi baksa?”

Eleştiriler büyüyünce Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaşım yaparak Erçel’e destek oldu. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalık bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?”

Eleştirilere rağmen sessiz kaldı

Tartışmalar sosyal medyada büyürken, Hande Erçel’den herhangi bir açıklama gelmedi. Oyuncunun, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.