Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül gecesi altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gülhan Özer) ölümüyle ilgili süren soruşturma, çarpıcı bir iddia ile farklı bir boyut kazandı. Güllü’nün İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, bugün Yalova Adliyesi’ne gelerek şarkıcının ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine suç duyurusunda bulundu. Aydın, elindeki delillerle birlikte Güllü’nün intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

İş yeri sahibinin ağır iddiaları ve delil sunumu

Ferdi Aydın, beraberindeki iki tanıkla birlikte Çınarcık Adliyesi'ne gelerek kapsamlı bir ifade verdi. Aydın, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürdüğünü düşündüğünü belirterek, bu iddiasını destekleyecek somut kanıtlar sundu. Özellikle Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna gönderdiği iddia edilen WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtları, cinayet ihtimalini güçlendiren temel deliller arasında yer aldı. Aydın, adaletin yerini bulması adına tüm bildiklerini ve elindeki materyalleri yetkili makamlara teslim ettiğini dile getirdi.

"Kayıtlarda itiraf var": Silinen mesajlar gündemde

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in aile dostu Bircan Hanım'ın telefonundaki bazı kayıtları zorla sildirdiğini öne sürdü. Ancak, silindiği iddia edilen bu mesajların kopyalarının kendisinde bulunduğunu belirtti. Aydın’ın aktardığına göre, bu kayıtlarda Tuğyan'ın, "Annemi öldürdüm" şeklinde bir itirafı bulunuyor. Ayrıca, Bircan Hanım'ın da kendi beyanında, "Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi" dediği ve genç kadının, "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm" şeklinde pişmanlık ifade eden cümleler kurduğu iddia edildi. Bu ifadeler, şarkıcının ölümünün kaza sonucu değil, şiddet içerikli bir eylem sonucu gerçekleşmiş olabileceği şüphesini derinleştirdi.

Yakın çevreden ve tanık ifadelerinden destek

Suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisine ait olduğu iddia edilen ve genç kadının madde bağımlılığına ilişkin bilgiler içeren ses kayıtlarını da dosyaya eklediğini ifade etti. Aydın, sadece elindeki mevcut yazışmalarla yetinmeyerek, Bircan Hanım dahil olmak üzere birçok tanığın bulunduğunu ve hatta gizli tanıkların da olduğunu söyledi. Yalova'nın Çınarcık bölgesinde, Tuğyan'ın yaşam tarzı ve davranışları hakkında yaygın olumsuz söylentiler olduğunu belirten Aydın, tüm bu verilerin Güllü’nün cinayete kurban gittiği yönündeki inançlarını pekiştirdiğini kaydetti. Aydın, bu iddiaların ve delillerin artık devletin yetkili soruşturma mercileri tarafından titizlikle incelenmesini beklediğini vurguladı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde alacağı yön, şarkıcı Güllü’nün trajik ölümünün ardındaki sis perdesini aralayacak en önemli gelişme olacak.