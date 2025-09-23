Son Mühür- Bir süredir sosyal medyada dolaşan ve basında da yankı bulan “öldü” haberleri nedeniyle gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sessizliğini bozdu. Asılsız iddialar karşısında hukuki yollara başvuran Altuğ, açtığı davada ilk sonuçların alındığını duyurdu.

“Erişim ve yorum yasağı geldi”

Kendisine yöneltilen sorulara net bir dille yanıt veren Altuğ, açtığı dava kapsamında önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde bu haberi göremezsiniz. Yorum yasağı da getirildi” ifadelerini kullandı.

“Tazminat da çok güzel olacak”

Altuğ, davanın devam eden sürecine değinerek tazminat aşamasına geçildiğini de vurguladı. “Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette” dedi.

“Bizim içimizde büyümüyor”

Gazetecilerin “Yaptığınız paylaşımlar çok konuşulmuştu” sorusuna yanıt veren Pınar Altuğ, gündeme oturan tartışmalara farklı bir bakış açısı getirdi:

“İsteyen istediğini söylesin. Bizim içimizde konu, sizde büyüdüğü gibi büyümüyor. Biz hiç bunu konu etmiyoruz.”