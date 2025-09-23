YouTube Programı “Soğuk Savaş”ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğuna gözaltı!

Son Mühür- Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, programda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Peygamber Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendiren ifadelerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘Soğuk Savaş’ isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve farklı mecralarda dolaşıma sokulan içerikte, hadisi şerif üzerinden halkı tahrik edici paylaşımlar yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

Gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı işlemleri başlatıldı. İlgili video içeriği, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak büyük tepki çekmişti.

Soydemir’den özür geldi

Programın sunucusu Boğaç Soydemir, olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Soydemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi şakalarımda hassasiyet göstermeye dikkat ediyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk kez orada okudum. Basit bir kelime oyunu sandım fakat sonrasında düşündüğümde hatalı olduğumu fark ettim. Arkadaşlarımın uyarısıyla durumu anladım. Haklısınız, özür diliyorum. İlgili bölümü yayından kaldırdık.”

Soruşturma devam ediyor

Başlatılan soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğü ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.