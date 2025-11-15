Son Mühür- Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenmişti.

Çift, yaş farkları nedeniyle uzun süre konuşulmuş, 2009’da dünyaya gelen kızları Su ile birlikte aile hayatlarına adım atmıştı.

Su Atacan ‘Miras’ defilesinde podyuma çıktı

Şu anda 16 yaşında olan Su Atacan, modacı Tuba Ergin’in 28 Ekim’de Gaziantep’te düzenlediği “Miras” defilesinde ilk kez profesyonel bir podyum deneyimi yaşadı. Anne-kız, defilenin ardından Nişantaşı’nda görüntülendi.

“Cumhuriyet kadını olarak yürümek çok özel bir deneyimdi”

Snob Magazin’e konuşan Su Atacan, podyumda yürüdüğü anları şu sözlerle anlattı: “Benim için çok özel bir deneyimdi. Cumhuriyet defilesinde yürümek ve bir Cumhuriyet kadını olarak sahnede olmak benim için unutulmaz bir an oldu.” Genç isim, defile sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük ilgi gördü.

“Su modellik düşünmüyor”

Pınar Altuğ, kızının modellik yapmak gibi bir hedefinin olmadığını, ancak bu deneyimin onlar için “özel ve anlamlı bir an” olduğunu söyledi.

Oyunculuk hedefini açıkladı

Geleceğe dair planlarını paylaşan Su Atacan, oyunculuğa yönelmek istediğini belirtti. Yurt dışında eğitim almayı planladığını söyleyen Su, eğitimin ardından Türkiye’ye dönerek oyunculuk kariyeri oluşturmak istediğini dile getirdi.

Pınar Altuğ: “Onu izlemek inanılmaz gurur vericiydi”

Defilede Su’nun giydiği zarif kıyafeti değerlendiren Pınar Altuğ, kızını sahnede görmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini vurguladı:

“Çok zarif ve sade bir elbise giymişti. Defile antik bir kentte düzenlendi ve Cumhuriyet kadınını anlatıyordu. Kızımı böyle bir başarıyla izlemek benim için inanılmaz gurur vericiydi.”

“Umarım canı yanmaz, çok üzülmez”

Kızının oyunculuk isteğine dair de konuşan Altuğ, sektördeki zorlukları Su’ya aktardığını belirtti. Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşadıklarımıza şahit oldu. Benim karnımda olduğundan beri sahnelerin içindeydi. Bu nedenle hayatın içinde büyüdü ve duruma diğer çocuklara göre daha alışık. Umarım çok üzülmez, canı yanmaz ve yaralanmaz.”