Son Mühür- Türkiye’nin en çok izlenen yılbaşı programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da ünlü isimlerin sahne performansları ve sürpriz anlarla ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği özel bölüm için hazırlıklar devam ediyor.

Programda kimler olacak?

Her yıl birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı yılbaşı özel programında bu yıl kimlerin yarışacağı büyük merak konusu. Henüz resmi açıklama yapılmazken, izleyiciler sürpriz düetler ve renkli performanslar bekliyor.

Jüride kimler yer alacak?

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak ünlü isimler de merak ediliyor. Önceki yıllarda yıldız isimlerin yer aldığı jüri kadrosunun bu yıl da sürprizlerle ekrana gelmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan yılbaşı açıklaması

Programla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışacak ünlüleri paylaşmasa da izleyicileri heyecanlandıran ifadeler kullandı: “İnşallah güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşına lider giriyoruz, bizim için gurur.

İnşallah sürprizlerimiz de olur. Orada da çok güzel şeyler hazırladık. Elimizden geleni yaptık, takdir seyircilerin.”

Sürprizlerle dolu bir gece geliyor

Ilıcalı’nın sözleri, yılbaşı gecesi için özel hazırlıkların yapıldığını gösteriyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, sahne şovları, düetler ve eğlenceli anlarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.