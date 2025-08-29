Son Mühür/ Osman Günden- İZSU Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “Modifiye kil uygulamasının pozitif sonuçlarını elde etmeye devam ediyoruz. Geçen seneki kayıpların daha azına şahit olacağız. Birliktelikle bu süreci atlatacağız ve İzmir Körfezi’ni onaracağız” dedi.

İzmir’in ana merkezi olan Körfez, geçen sene meydana gelen çevre sorunlarına ev sahipliği yapmıştı. Alg patlamaları ve balık ölümlerinin bir daha yaşanmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği acil eylem planı doğrultusunda uygulamalar yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla modifiye kil uygulaması Bayraklı sahilinde kararlaştırıldı. İlk sonuçlara göre koku azaldı, balık ölümleri durma seviyesine geldi. Eylül ayından itibaren ise üniversitelerin denetiminde bilimsel izleme süreci başlayacak.

Pilot bölge seçimi hangi kriterlere göre belirlendi?

Bakanlığın süreci onaylaması sonrasında pilot bölge olarak Bayraklı'nın belirlendiğini açıklayan Dr. Güler, "Bayraklı dinamik olarak daha krıılgan, akıntılar az, dalga hareketi sınırlı. O yüzden bu bölge pilot olarak kararlaştırıldı" diyerek konuştu. Çalışmanın geçici bir çözüm oluşturduğunu hatırlatan Güler, "Bu bir yangın söndürme yöntemi. Amacımız, balık ölümlerini en aza indirmek" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası kuruluşlardan bilgi ve destek sağlanıyor

UNESCO ve Avrupa Çevre Ajansı ile anlaşma yaparak dünya çevresindeki çalışmaları değerlendirdik. Çin’de uygulanan modifiye kil yönteminin efektif ve doğayla uygun olduğunu tespit ettik,” dedi. Yöntemin başarısı, UNESCO’nun “Zararlı Alg Patlaması” el kitabı ve Amerikan Çevre Ajansı (EPA) belgeleriyle de takviye ediliyor.

Alg Patlaması ne ifade ediyor?

Alg patlaması, mikroskobik alglerin aşırı artması ile oluşuyor. Sıcaklık artışı, kirlilik ve tarımsal atıklardan gelen azot-fosfor gibi besin tuzları bu durumu aktive ediyor. Algler, geceleri oksijeni tüketerek balık ölümlerine, kötü kokuya ve ekosistemde zararlara yol açıyor. Bu olay, uzun zamanda deniz hayatı içi risk oluşturuyor.

Eylülde ayında bilimsel gözlemlerle denetleme yapılacak

Körfez’deki alg patlamaları, uydu ve dronlarla günlük olarak izleniyor. Eylül’den itibaren üniversiteler iş birliğiyle gözlem merkezleri inşa edilecek ve süreç bilimsel bir anlam kazanmış olacak. Dr. Güler, “Yerel yönetim, merkezi hükümet ve halk iş birliğiyle Körfez’i onarabiliriz. Temiz, sağlıklı bir deniz için hep birlikte çaba sarf edeceğiz,” dedi. Modifiye kil çalışması ile başlayan bu süreç, İzmir Körfezi’ni onarmak için sarf edilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilimsel izleme ve iş birliğiyle, Körfez’in gelecek durumu için gerekli imkanlar sağlanıyor.