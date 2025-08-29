Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 29 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Burdur bölgesi hakemlerinden Mertcan Erölmez olacak.

İki ekip de sezona galibiyetle başladı

Geçtiğimiz hafta sahasında Maraş İstiklalspor’u 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi Aliağa FK, sezona 3 puanla başlayarak moral buldu. Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki ekip, aynı performansı Gebze deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Gebze spor ise ilk hafta deplasmanda Somaspor’u 2-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kocaeli ekibi, kendi sahasında da galibiyet alarak ikide iki yapmayı planlıyor.

Gözler futbolcuların performansında

İki takımın da galibiyet serisini sürdürmek istemesi, karşılaşmanın önemini artırıyor. hem Gebze Spor’un taraftarı önünde hatasız oynaması hem de Aliağa FK’nın deplasmanda puan veya puanlarla dönme arzusu, maça ayrı bir heyecan katıyor.