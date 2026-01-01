Son Mühür- Buca Belediyesi’nde çalışan emekçilerin, hak ettikleri ödemeleri alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattığı dönemde, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yılbaşı tatili için Tayland’ın Phuket Adası’na gitmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle başkanın tatilini sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile geçirmesi ve Orhan’ın belediye konserlerinde sıkça yer almasına dair iddialar, tartışmaların odağını "etik ve liyakat" eksenine kaydırmıştı. Sosyal medyada ve Türkiye gündeminde çok konuşulan konu üzerine başkandan ilk açıklama geldi.

Görkem Duman’dan savunma: "Gizlenecek bir şey yok"

Hakkındaki eleştirilerin ardından bir açıklama yayımlayan Başkan Görkem Duman, tatilin önceden planlanmış ve "insani bir durum" olduğunu vurguladı. Son iki yıldır yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirten Duman, linç kültürünün gerçekleri gölgelediğini ifade etti. Tatilde olduğu süre zarfında belediye işlerinin aksamadığını savunan Başkan, "Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok. Görevlendirmeleri yaptık, maaş ödemeleriyle ilgili planlamaları tamamladık" dedi.

"Koordinasyon halindeyiz, ödemeler tamamlandı"

Başkan Duman, uzaktan yönetimle süreci takip ettiğini belirterek, başkan yardımcıları ve bürokratlarla 24 saat koordinasyon halinde olduklarını dile getirdi. İşçilerin eksik kalan ödemelerinin tatil sürecinde tamamlandığını duyuran Duman, emekçilerin hakkını korumak için mücadele ettiklerini söyledi. Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaza ve merkezi yönetimin baskılarına dikkat çeken Belediye Başkanı, kısıtlı imkanlarla hizmet üretmeye çalıştıklarının altını çizdi.

2026 vizyonu ve "Hizmetle yanıt" mesajı

Açıklamasının sonunda algı yönetimi yapıldığını iddia eden Görkem Duman, 2026 yılının Buca için atılım yılı olacağını müjdeledi. Mali tablonun güçlenmesiyle birlikte eleştirilerin yersiz kalacağını savunan Duman, "Biz lafla değil işle, polemikle değil hizmetle konuşmaya devam edeceğiz" diyerek, kısa süreli molasının belediyecilik kararlılığını etkilemeyeceği mesajını verdi.

'Tarot'çu başkan yardımcısı da yanındaydı

Geçtiğimiz 2024 yılında belediye işçilerinin iş bıraktığı ve ilçenin çöp dağlarıyla boğuştuğu dönemde gündeme gelen Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru da Başkan Duman’ın yılbaşı gecesi işçilerle bir araya geldiği anlarda yanında bulundu.

Başkan yardımcısı Yurtkoru 2024 yılındaki büyük grev sürecinde internet üzerinden "tarot bakmasıyla" gündeme gelmişti. Hatırlanacağı üzere, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde anlaşılamaması üzerine yaklaşık bin 500 işçinin greve çıktığı ve ilçenin çöp yığınlarına teslim olduğu günlerde; Yurtkoru’nun sosyal medyadan "Tarot bir fal değildir, bir bilinçaltı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM’den ulaşabilir" ifadeleriyle yaptığı paylaşım sert eleştirilere neden olmuştu.