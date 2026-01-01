İzmir, 2026 yılına huzur ve güven iklimi içerisinde girmek için devasa bir güvenlik operasyonuna sahne oluyor. Ege’nin incisinde vatandaşların yeni yılı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan karşılaması adına emniyet birimleri; karada, denizde ve havada adeta kuş uçurtmuyor. İl genelinde eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerde, güvenlik güçleri kentin her noktasını mercek altına alırken, operasyonun kapsamı ve personel sayısı göz dolduruyor.

İzmir’de güvenlik ordusu görev başında

Yeni yıl kutlamalarının güvenli bir atmosferde gerçekleşmesi amacıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tam kadro sahaya indi. Kent merkezi ve ilçelerde teyakkuza geçen ekipler, toplamda 13 bin 385 personelden oluşan dev bir kadroyla koruma kalkanı oluşturdu. Bin 680 araç ve bin 691 ayrı ekibin görev aldığı bu kapsamlı organizasyonda, stratejik noktalarda kurulan kontrol merkezleriyle kentin nabzı tutuluyor. Özellikle eğlence mekanlarının ve kamusal alanların yoğun olduğu bölgelerde görünürlüğü artıran emniyet güçleri, olası asayiş olaylarına karşı anlık müdahale yeteneğini en üst seviyede tutuyor.

Alsancak ve kritik noktalarda sıkı denetim

Kentin kalbi konumundaki Alsancak bölgesi başta olmak üzere, trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddelerde özel uygulama noktaları oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli bir şekilde çalışarak denetimlerini sıkılaştırdı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları titizlikle yapılırken, trafik ekipleri de alkol ölçümleri ve evrak kontrolleriyle yollardaki güvenliği sağlıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bu denetimlerin, sabahın ilk ışıklarına kadar tavizsiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Havada, karada ve denizde kesintisiz takip

İzmir’deki yılbaşı güvenlik önlemleri yalnızca karayoluyla sınırlı kalmadı; güvenlik çemberi denize ve havaya da taşındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar körfez genelinde devriye görevini sürdürürken, havadan destek veren hava araçları da kentin genel asayiş durumunu anlık olarak yer ekiplerine raporluyor. Modern teknolojik imkanların ve yüksek hareket kabiliyetine sahip araçların kullanıldığı bu entegre denetim süreci, İzmir’in 360 derecelik bir koruma altına alınmasını sağladı. Kolluk birimlerinin, İzmirlilerin yeni yıla huzurla girmesi için başlattığı bu yoğun mesai, günün ilk aydınlığına dek kesintisiz bir şekilde icra edilecek.