Son Mühür- Buca Belediyesi emekçilerinin maaşlarını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptığı süreçte sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket Adası'nda tatil kararı Görkem Duman'ın başını ağrıtmaya devam ediyor.

Tam yılbaşı öncesi emekçilerin içine düştüğü zor duruma dikkat çeken gazeteci Sebahattin Önkibar, ''İnsanlar ısınacak, sofra kurup karnını doyuracak ama maaş yok! Böyle bir durumda sorumlu bir belediye başkanı ne yapar? Ne yapmalı? Bu parayı mutlaka ama mutlaka bir yerlerden temin etmeli, bunun için çırpınmalı, yırtınmalı'' hatırlatmasında bulundu.

"Aganigi naganigi yaptı!"

Görkem Duman'ın bunu yapmak yerine Phuket'e tatile gitmeyi tercih ettiğine işaret eden Önkibar, bu tercihle ilgili ilginç bir tanımlamada da bulunarak,

''Görkem Efendi para bulmaya çalışmak yerine Phuket'te aganigi naganigi yaptı! O kadar meşgul ki sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaştı. Soruyorum, bu mudur siyaset? Bu mudur vizyon? Bu mudur belediyecilik? Bu mudur hizmet?'' diye sordu.

"Ya bu deveyi adam gibi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin"

24 yıllık iktidarı döneminde AK Parti'ye yönelik çok sert muhalefet yaptığına dikkat çeken Sebahattin Önkibar,

''Yanlışı kim yaparsa yapsın, itiraz ederim, karşı çıkarım. Bu yapılanlar da sorumsuzluktur, utanmazlıktır. CHP'li ondan fazla belediye başkanı hapisteyken, milyonlarca insan açlık sınırındayken, Phuket'te alem yapmak ne demektir Allah aşkına? Bu arkadaş CHP'li belediyelerin iyi işlerini de kirletmiş olmadı mı? Özgür Özel'in seçimde dayattırıp aday yaptığı isimler içinde maalesef birileri daha var ki, biri de Ankara'da.

Sakın siyasetçi tatil yapmayacak mı? Phuket'e gidemez mi? demeyin, gidemez! Siyasete karar veren Phuketler'de alem yapamaz. Ekrem İmamoğlu da deprem sırasında kayak merkezine gittiğinde onu da topa tutmuştum. Ya bu deveyi adam gibi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin" dedi.