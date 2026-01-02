İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz yılın Kasım ayında meydana gelen ve bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olaya ilişkin yargı süreci hız kazandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmen kabul edildi. İlaçlama sonrası yayılan zehirli gaz nedeniyle yaşanan bu faciada, sorumlu görülen iki şahıs hakkında "kimyasal silahla kasten öldürme" gibi oldukça ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Kimyasal silah suçlamasıyla müebbet hapis istemi

Adli makamlar tarafından titizlikle hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.Ö. ve E.G. için talep edilen cezalar dikkat çekti. Savcılık, böcek ilacı adı altında kullanılan ancak kontrolsüz etkisiyle bir bebeğin ölümüne yol açan maddeyi "kimyasal silah" olarak nitelendirdi. Bu kapsamda sanıkların kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilirken, olaydan etkilenen ve hastaneye kaldırılan diğer 5 kişi için de "silahla kasten yaralama" suçundan kişi başı 4’er yıla kadar ek hapis cezası istendi.

Adli tıp raporları zehirlenmeyi tescilledi

Olayın ardından başlatılan teknik incelemeler, facianın boyutlarını bilimsel verilerle ortaya koydu. Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada, Altay bebeğin ölüm nedeninin doğrudan "fosfin gazı" maruziyeti olduğu açıklandı. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bu görüşü destekleyerek, binadaki haşerelere karşı uygulanan tarım kökenli ağır ilaçların, bina sakinleri üzerinde ölümcül bir zehirlenmeye yol açtığını kesinleştirdi. Bu raporların dosyaya girmesiyle birlikte, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Neler yaşanmıştı?

Konak’taki apartmanda 11 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ilaçlama işleminin ardından bina sakinleri ağır bir koku ve halsizlik şikayeti yaşamıştı. Uygulamadan üç gün sonra henüz bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, aynı binada bulunan 5 komşu ise zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı. Apartmanın tamamen tahliye edilmesine neden olan bu ihmaller zincirinde, ilaçlamayı bizzat yapan firma sahibi B.Ö. ve kendisine yardım eden E.G.’nin, profesyonel standartların dışına çıktığı ve tehlikeli kimyasalları dikkatsizce kullandığı ileri sürülmüştü.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran ve haşereyle mücadele sektöründeki denetimsizlikleri tekrar tartışmaya açan bu davanın duruşma takvimi de belli oldu. Haklarında ağırlaştırılmış suçlamalar bulunan sanıklar B.Ö. ve E.G., 13 Nisan tarihinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez savunma yapacaklar. Türkiye’nin yakından takip ettiği bu davanın, benzer ihmallerin önlenmesi açısından emsal bir karar ile sonuçlanması bekleniyor.