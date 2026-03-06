Son Mühür/ Beste Temel- İzmir basın dünyası, dijital dönüşümün en kritik evresi olan yapay zeka teknolojileriyle buluştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Google Haber İnisiyatifi (GNI) ortaklığında gerçekleştirilen "Türkiye’de Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı", gazetecilerin haber üretim süreçlerini modernize etmek ve dijital dünyadaki görünürlüklerini artırmak amacıyla kapılarını açtı. İGC Uluslararası Basın Merkezi’nde düzenlenen bu stratejik eğitim, sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü.

Habercilikte Yapay Zeka dönemi

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt tarafından verilen seminere, İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük ve Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Şahin Pulat ile Hatice Gürler Yazıcı’nın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katılım sağladı. Ücretsiz olarak sunulan ve sonunda katılımcıların sertifika ile ödüllendirildiği programda, yapay zekanın sadece bir yardımcı değil, haber mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği vurgulandı. Eğitimde, yapay zeka destekli teknolojilerin haber yazımından görselleştirmeye kadar her aşamada nasıl verimli kullanılabileceği, somut örnekler üzerinden aktarıldı.

Tıklama tuzağına (Clickbait) karşı "Nitelikli İçerik" uyarısı

Eğitimin en dikkat çekici kısımlarından biri, dijital haberciliğin kanayan yarası olan "tıklama tuzağı" başlıklar üzerineydi. Özgür Mehmet Kütküt, Google Keşfet algoritmasında kalıcı bir yer edinmenin yolunun dürüstlükten geçtiğini belirtti. Şok edici, öfke uyandıran veya kullanıcıyı kandıran sansasyonel başlıkların kısa vadeli hit getirse de uzun vadede yayın organının itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettiğini hatırlattı. Kütküt’e göre, okuyucunun merakını suistimal etmeyen, içeriğin özünü yansıtan ve iyi kurgulanmış özgün hikâyeler, Google algoritmaları tarafından çok daha fazla ödüllendiriliyor.

Google haberler sıralamasını belirleyen 7 altın kural

Haberlerin arama sonuçlarında neden ve nasıl üst sıralarda yer aldığına dair teknik detayları paylaşan Kütküt, bu süreci etkileyen yedi temel faktörü gazetecilere açıkladı. Bir haberin başarısının; ilgi düzeyi, coğrafi konum, konunun öne çıkma derecesi, kaynağın yetkinliği, bilginin güncelliği, sayfanın kullanılabilirliği ve kullanıcının kişisel ilgi alanları gibi değişkenlere bağlı olduğunu ifade etti. Ayrıca Google Trends kullanımının sadece popüler konuları takip etmek için değil, doğrulanmış veriler ışığında yeni ve yaratıcı haber fikirleri geliştirmek için de eşsiz bir kaynak olduğu vurgulandı.

Gemini ve NotebookLM ile araştırmacı gazetecilik

Programın teknik atölye bölümünde ise Google’ın gelişmiş yapay zeka araçları olan Gemini, NotebookLM ve Pinpoint’in pratik kullanımları tanıtıldı. Özellikle araştırmacı gazetecilik için devrim niteliğinde olan Pinpoint aracının, binlerce sayfalık belge seti içinde saniyeler içinde analiz yapabilme yeteneği anlatıldı. NotebookLM’in ise gazetecilerin kendi kaynak dokümanlarını sisteme yükleyerek bunlar üzerinden infografik oluşturma, sesli özet çıkarma ve sunum hazırlama gibi işlevleri nasıl gerçekleştirebileceği uygulamalı olarak gösterildi. Gemini’den maksimum verim almak için "bağlam ve net görev tanımı" yapmanın püf noktaları, eğitime katılan gazetecilere detaylı bir şekilde aktarıldı.

