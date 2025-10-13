Philippe Aghion ekonomik büyüme teorileri ve yenilik üzerine yaptığı çalışmalarla son dönemde sıkça gündeme geliyor. 2025 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmasıyla birlikte, hem ekonomi dünyasında hem de genel kamuoyunda hakkında pek çok soru soruluyor. Özellikle “Philippe Aghion kimdir?” konusu ekonomiyle ilgilenenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Hem akademik çevrelerde hem de ekonomiyle ilgili platformlarda Aghion’un çalışmaları dikkatle inceleniyor. Bilhassa inovasyon ve üretkenlik kavramlarını ön plana çıkarması, modern ekonomi teorilerinde belirleyici bir rol oynamasını sağladı. Bugün pek çok üniversitede ekonomi eğitimi alan öğrenciler, Aghion’un geliştirdiği modelleri temel referanslar arasında gösteriyor.

Philippe Aghion kimdir?

Philippe Aghion, 1956 yılında Paris’te doğdu. Fransız asıllı olan Aghion, ekonomi alanında uluslararası başarı kazandı. Eğitim hayatına École normale supérieure de Cachan’da matematik okuyarak başladı ve ardından Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Harvard Üniversitesi’nden doktorasını tamamladıktan sonra, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) akademik kariyerine adım attı.

Kariyeri boyunca Oxford Üniversitesi, University College London ve Harvard Üniversitesi’nde önemli görevlerde bulundu. 2015’ten bu yana London School of Economics’te profesörlük yapıyor. Ayrıca Collège de France ve Paris School of Economics’te de aktif olarak akademik çalışmalar yürütüyor.

Akademik çalışmaları ve ödülleri

Aghion’un en fazla bilinen katkılarından biri, Peter Howitt ile birlikte geliştirdiği “Schumpeterci büyüme modeli”. Bu model, ekonomik büyümenin inovasyon ve rekabetle nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor ve modern büyüme teorisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Aghion, “Endojen Büyüme Teorisi” ve “Yaratıcı Yıkımın Gücü” gibi kitaplara da imza attı.

Philippe Aghion’un ödülleri arasında BBVA Vakfı Bilgi Sınırları Ödülü de bulunuyor. Ayrıca Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ile İngiliz Akademisi üyeliklerine seçildi ve Annual Review of Economics dergisinin editörleri arasında yer aldı.

Aghion’un sayılarla ifadesi mümkün etkileri sadece ödüllerle sınırlı kalmadı; inovasyonu temel alan politikaların toplumsal refaha doğrudan katkı sağladığına dair yaptığı çalışmalar, birçok ülkenin ekonomi politikalarında yönlendirici oldu. Son dönemde Nobel Ödülü’nü kazanması, hem akademik camiada hem de kamuoyunda adından daha fazla söz ettiriyor.