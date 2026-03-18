Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir oyuncu daha katılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fuzul Katılım Bankası’nın kuruluşuna onay verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı

BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, “Fuzul Katılım Bankası A.Ş.” unvanıyla yeni bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi. Söz konusu karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Mart 2026 tarihli toplantısında alındı.

13,2 milyar TL sermaye ile kurulacak

Kuruluş iznine ilişkin detaylarda, bankanın 13 milyar 200 milyon TL sermaye ile faaliyet göstereceği belirtildi. Bu büyüklük, yeni bankanın sektöre güçlü bir giriş yapacağına işaret ediyor.

Kurucu ortaklar arasında Fuzul Holding, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. ile Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal yer aldı.

Yasal süreçler tamamlandı

BDDK’nın kararında, bankanın kuruluş sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin incelendiği ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirmelerin yapıldığı vurgulandı.

Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Katılım bankacılığına yeni katkı

Fuzul Katılım Bankası’nın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe rekabetin artması bekleniyor. Faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda hizmet verecek olan banka, özellikle alternatif finansman modellerine yönelik talebi karşılamayı hedefliyor.

