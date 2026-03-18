Son Mühür- Petrol ve kimya sektörünün dışında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü de 260.88 puan artışla 13.217 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.32'lik yükselişle 13.260 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri...



Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakında sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürüyor.

Asya borsaları Çin hariç negatif bir seyir izliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Son beş gündür düşüş içinde olan ons altın 5.011 dolardan,

gram altın 7.123 liradan,

gümüş 79.45 dolardan,

Brent petrol 100.92 dolardan,

Bitcoin 74.75 dolardan alıcı buluyor.